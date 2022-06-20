Общие потери российских оккупантов с начала войны в Украине все растут.

До мая о смертях так называемых добровольцев в росСМИ вообще не упоминали. Но погибшие среди них есть - их лавы в основном составляют люди старше 40 лет и погибают они в боях чаще остальных военных путинской армии. Такие данные по состоянию на 20 июня опубликовало BBC.

Журналисты признают, что данные не отражают реальный уровень потерь рф, поскольку расследователи опирались только на публично подтвержденные сообщения о гибели российских военных. При этом эта информация позволяет понять и анализировать то, что происходит со "второй армией мира" в ходе развязанной Кремлем войны.

Установлено, что количество погибших именно "добровольцев" стремительно растет – каждую неделю в российских медиа и соцсетях появляются сообщения о гибели еще 30-40 оккупантов. Причем так часто не сообщают о смерти ни одной другой категории военнослужащих из рф.

При этом 57% погибших "добровольцев" – люди старше 40 лет (25 россиян отправились воевать, будучи старше 50 лет).

Эти потери очень весомые и существенно отличается от динамики потерь среди остальных категорий российских военных – там 47% установленных потерь приходится на людей в возрасте от 18 до 26 лет.

Напомним, что глава МИД Кулеба ответил, что случится, если Украине больше не дадут оружия.

Как сообщала Politeka, авиация рф показала себя худшим видом войск.

Также Politeka писала, что ВСУ успешно наступают, оккупанты вынуждены усилить позиции.