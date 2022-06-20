Об этом, как пишет Politeka.net, сообщается в телеграм-канале "Вооруженные Силы Украины. Война с оккупантами".

"Енакиево, оккупированное рашистами с 2014 года. Подрыв БК на полигоне. Происходит детонация...", - говорится в сообщении. Также опубликовано фото якобы из Енакиево, на котором можно увидеть большой столб дыма.

Напомним, что беглый экс-президент Украины Виктор Янукович родом именно из Енакиево. В одном из своих заявлений он заверил, что всегда приезжает в Енакиево с волнением и тревогой, «потому что это родина, потому что очень много в своей жизни думал над тем, как жили мы, как жили наши родители и как будут жить наши дети».

После бегства и предательства Украины Янукович, как известно, живет в России.

На днях появилась информация, что Януковича после победы Революции Достоинства и бегства в Россию, вероятно, планировали убить.

Об этом в интервью журналисту Дмитрию Гордону рассказал российский оппозиционер, экс-депутат Госдумы, полковник ФСБ рф в отставке Геннадий Гудков.

"Мне говорили, что готовилось его физическое устранение. Был момент, если помните, его не толкал только ленивый на российском телевидении, в российских СМИ. Какие-то клерки мелкие говорили: "Да мы тебе пасть порвем...". Вообще оскорбляли его последними словами... По Кремлю люди Путина бегали и кричали: "Витя нас бросил", "Витя нас подвел", "Витя нас предал". А потом, если помните, все прекратилось моментально, в один день. Потому что Янукович был прощен. Путин решил, что Янукович им пока еще нужен. Если как-то сложится [с Украиной], кого ставить? Никого легитимного, как они считали и считают до сих пор, нет", - заявил Гудков.

Напомним, ВСУ приближаются к Херсону, эксперт назвал вероятные сроки увольнения.

Также сообщалось, что снаряд оккупантов взорвался прямо в водоеме, где купались дети.

Кроме того Politeka.net писала, что оккупанты нанесли новый удар по Днепропетровщине, где вторые сутки тушат нефтебазу.