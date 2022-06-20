Военные страны-агрессора в Балтийском морпроводят учения ракетных и артиллерийских подразделений в Калининградской области.
Об этом пишут росСМИ.
В маневрах задействованы около 1 тысячи военнослужащих и свыше 100 единиц боевой и специальной техники артиллерийских и ракетных частей.
Сообщается, что артиллеристы и ракетчики выполнят "несколько сотен огневых задач с применением РСЗО "Град" и "Ураган", крупнокалиберных пушек "Гиацинт", самоходных артиллерийских установок "Мста-С", "Акация" и "Гвоздика".
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