В Риге 20 июня начался саммит Инициативы 3 морей, объединяющий 12 государств Евросоюза.

На собрании представителей стран-членов Триморья в онлайн-режиме выступил Владимир Зеленский.

Президент поблагодарил за приглашение и озвучил 6 предложений Украины по сотрудничеству и участию в проектах Инициативы 3 морей.

Украина должна стать государством-членом Триморья

Свое выступление Владимир Зеленский начал с того, что Украина должна стать участницей Инициативы 3 морей, назвав неправильным то, что наше государство осталось за пределами этого объединения.

По словам президента, достаточно одного взгляда на географическую карту нашего региона, чтобы понять, что только с Украиной все страны-участницы смогут реализовать весь свой потенциал.

Отметим, что таким образом идёт оформление Балто-Черноморского союза в качестве не только военной, но и экономической альтернативы.

Важным элементом данного пазла является перекрытие торгового шлюза Литвой. Что разрывает логистические цепочки между ЕС и рф, создавая новую зону напряжённости.

Напомним, 18 июня Литва перестала пропускать через свою территорию транзитные поезда с товарами, которые попали под санкции Европейского Союза.

В Совете Федерации заявили, что в россии будут "развязаны руки для решения вопроса любыми способами", если ЕС не исправит ситуацию с "блокадой Калининграда".