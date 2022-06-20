В Риге 20 июня начался саммит Инициативы 3 морей, объединяющий 12 государств Евросоюза.
На собрании представителей стран-членов Триморья в онлайн-режиме выступил Владимир Зеленский.
Президент поблагодарил за приглашение и озвучил 6 предложений Украины по сотрудничеству и участию в проектах Инициативы 3 морей.
Украина должна стать государством-членом Триморья
Свое выступление Владимир Зеленский начал с того, что Украина должна стать участницей Инициативы 3 морей, назвав неправильным то, что наше государство осталось за пределами этого объединения.
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По словам президента, достаточно одного взгляда на географическую карту нашего региона, чтобы понять, что только с Украиной все страны-участницы смогут реализовать весь свой потенциал.
Отметим, что таким образом идёт оформление Балто-Черноморского союза в качестве не только военной, но и экономической альтернативы.
Важным элементом данного пазла является перекрытие торгового шлюза Литвой. Что разрывает логистические цепочки между ЕС и рф, создавая новую зону напряжённости.
Напомним, 18 июня Литва перестала пропускать через свою территорию транзитные поезда с товарами, которые попали под санкции Европейского Союза.
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