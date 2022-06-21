Советник главы Офиса президента Алексей Арестович посоветовал жителям Харькова выезжать из города и вывозить детей, поскольку обстрелы Харькова – "это надолго". По его словам, группировка оккупантов в Белгородской области на границе с Украиной может быть задействована для усиления наступления на Харьков. Об этом Арестович рассказал в эфире у Марка Фейгина.

"Пытаются наступать в сторону Барвенково, Долины, Краснополья, Богородичного, Пришиба, Старого Каравана, Закотного, Северска, а также в сторону Райгородка, но там не могут форсировать Северский Донец", - отметил Арестович.

Советник главы Офиса президента добавил, что в районе Северодонецка оккупанты пытаются наступать по всем направлениям, хотя и малыми силами.

Отметим, что в этом же эфире Алексей Арестович призвал киевлян не игнорировать сигналы воздушной тревоги в ближайшие дни. По его словам, все шесть носителей крылатых ракет рф выстроились в Чёрном море и скорее всего готовят массированный пуск ракет.

"Сильно рекомендую нашим гражданам, в том числе проживающим в Киеве, в том числе проживающим на Печерске – не пренебрегать сигналами воздушной тревоги в ближайшие дни", - сказал Арестович.

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