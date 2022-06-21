"Господь помогает нам поддерживать границы и двигаться вперед, несмотря на объективные обстоятельства. И мы не имеем права это отрицать или доказывать обратное".

Об этом на своей странице в Facebook пишет "Лейтенант Штурм", боец 72 ОМБр.

По его словам, сегодня слишком часто и от многих людей можно услышать, что православная вера - это ненужный избыток, а Бога нет вообще. Это больно слышать, подчеркивает боец, особенно осознавая, насколько Всевышний помогает нам в этой страшной войне.

Бойц заверил, что он далек от святости и праведной жизни, однако существование Бога для него достаточно экспериментальный опыт.

«Пожалуйста, поймите, даже в наш "просвещенный век" есть вещи, которые невозможно объяснить иначе как Божественным вмешательством...

Когда в составе группы из 6 бойцов, вооруженных лишь одним дробовиком, вдруг встречаешь колонну вражеской бронированной техники в количестве 13 единиц и они открывают огонь по тебе, кто как не Бог позволяет тебе отступить, не проиграв?

Когда вы находитесь в доме, который буквально разбирают со 100-мм пистолета, разве Всевышний не помогает вам выбраться из этих руин невредимым?

Когда покидаешь врага в селе через дворы, а за заборами уже повсюду слышно подлую речь КЗП, разве Спас не указывает правильный путь к своему народу?

Когда безжалостный артиллерийский огонь не прекращается неделю, а в одежде дыры от осколков, но тело не повреждено, разве не Господь управляет?

Когда авиация заполняет окопы медсестрами, но ты остаешься живым, разве Христос не прикрыл тебя своей ладонью?

Когда на ВОП осталось десять человек, а тебя атакует вражеская пехота при поддержке бронетехники, разве наш Небесный Отец не дал силы отбить эту атаку?

Из всего, что я пережил в начале этой войны, сделал вывод, что Бог точно будет там, где есть вера и молитва....", - написал боец.

По его словам, не всем суждено пережить эту войну, но это потому что вопреки Божьим заповедям грешники убивают людей и забирают то, чего нет

"А еще потому, что силы не равны. Но Господь помогает нам поддерживать границы и двигаться вперед, несмотря на объективные обстоятельства. И мы не имеем права это отрицать или доказывать обратное...», - призвал боец.

Он также признался, что ему страшно думать о том, что могло бы произойти, если бы все было иначе, и если бы Творец отвернулся от украинцев.

Напомним, жителей целой области умоляют срочно покинуть свои дома - будет контрнаступление ВСУ.

Также Politeka.net писала, что последняя карта рф не сыграла - оккупантам нет смысла продолжать войну.

Кроме того сообщалось о компенсации от Красного Креста - кто может получить.