Вслед за железнодорожными перевозками подсанкционных товаров Литва также запретила россии перевозить по своей территории автомобильные грузы.

Об этом пишут российские средства массовой пропаганды со ссылкой на заявления компаний-перевозчиков и правительство Калининградской области РФ.

"Частичное ограничение грузового транзита касается и автомобильного транспорта, следует через Литву. Поэтому, как и железнодорожные, эти грузы на сегодня можно перевозить только морем", - сказали в пресс-службе правительства Калининградской области.

Эту информацию подтвердили в нескольких компаниях, занимающихся автоперевозками. Они указали, что литовская таможня уже разворачивает машины на белорусско-литовской границе в пункте пропуска Мядининкай.

Напомним, 18 июня Литва перестала пропускать через свою территорию транзитные поезда с товарами, которые попали под санкции Европейского Союза.

В Совете Федерации заявили, что в россии будут "развязаны руки для решения вопроса любыми способами", если ЕС не исправит ситуацию с "блокадой Калининграда".

Напомним, рф отрабатывает ракетные удары по Эстонии: в Минобороны страны сообщили о действиях агрессора.