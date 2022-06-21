Вслед за железнодорожными перевозками подсанкционных товаров Литва также запретила россии перевозить по своей территории автомобильные грузы.
Об этом пишут российские средства массовой пропаганды со ссылкой на заявления компаний-перевозчиков и правительство Калининградской области РФ.
"Частичное ограничение грузового транзита касается и автомобильного транспорта, следует через Литву. Поэтому, как и железнодорожные, эти грузы на сегодня можно перевозить только морем", - сказали в пресс-службе правительства Калининградской области.
Эту информацию подтвердили в нескольких компаниях, занимающихся автоперевозками. Они указали, что литовская таможня уже разворачивает машины на белорусско-литовской границе в пункте пропуска Мядининкай.
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Напомним, 18 июня Литва перестала пропускать через свою территорию транзитные поезда с товарами, которые попали под санкции Европейского Союза.
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