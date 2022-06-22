Калининградская область, которая пока еще входит в состав рф, оказалась в катастрафическом положении после решения Литвы о запрете транзита.

О жутких последствиях рассказал журналист Иван Яковина.

"Сложилось ощущение, что перевозить в Калининградскую область нельзя все: от двигателей реактивных самолетов до ватных палочек - все практически запрещено.

Легче сказать, что можно туда ввозить. Можно еду (кроме икры, трюфелей и ракообразных) и людей (пассажирский транзит). Также до 10 августа можно ввозить нефтепродукты, а потом нельзя. То есть после 10 августа область останется еще и без бензина и других видов топлива.

Нельзя также газ, уголь и мазут. Зимой будут мерзнуть. Это к разговорам о том, что рф открытым текстом собирается заморозить ЕС, но про Калининград при этом они забыли. И придется вместе с Евросоюзом морозить и Калининград. Но у ЕС есть поставки газа, нефти из Ближнего Востока, а у Калининграда - нет такой роскоши.

Еще до этого в регионе остановится любая промышленность, сельское хозяйство, торговля. Потому что оставшись без какой-либо связи с внешним миром область очень быстро загнется в экономическом смысле.

Звучат уже голоса: "давайте морем будем снабжать". Но нельзя морем, так как у россии не хватает достаточного количества судов для перевозки разных товаров и грузов. При этом нет порта нормального, потому что в последнее время россияне использовали польские и литовские порты - они дешевле, лучше работают, глубоководные и так далее. За годы путинского правления вся инфраструктура похерилась и сдохла.

В результате для жителей Калининграда теперь не будет вообще никакой работы. Вся их жизнь была связана в большей степени с ЕС, чем с россией. И когда не осталось никакой связи ни с ЕС, и уже с рф - там уже нечего делать. Полный социально-экономический коллапс", - говорит Иван Яковина.

Напомним, 18 июня Литва перестала пропускать через свою территорию транзитные поезда с товарами, которые попали под санкции Европейского Союза.

В Совете Федерации заявили, что в россии будут "развязаны руки для решения вопроса любыми способами", если ЕС не исправит ситуацию с "блокадой Калининграда".

Напомним, рф отрабатывает ракетные удары по Эстонии: в Минобороны страны сообщили о действиях агрессора.