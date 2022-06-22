Лобовой штурм Херсона и Мелитополя не сработает, а лишь приведет к разрушениям и жертвам среди мирного населения. Об этом в эфире телемарафона рассказал бывший руководитель Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж.

Как отмечает генерал Николай Маломуж, ВСУ осуществляют контратаки преимущественно на Запорожском, Херсонском и Мелитопольском направлениях. Именно с этих участков россияне сняли силы и перебросили их на Донецкое и Луганское направления. Кроме того, у ВСУ становится все больше оружия, а вместе с єтим возможностей.

"Их задача сейчас – захватить Донбасс, а затем перейти на юг. Мы же используем эту ситуацию и наносим удары по южным направлениям: Херсонский, Запорожский, Мелитополь. Это очень правильные действия", – отметил он.

Николай Маломуж уверен, что на этих направлениях необходимо консолидировать контрудары, в частности бить с тыла и с флангов. Такие действия будут способствовать освобождению не отдельных населенных пунктов, а крупным прорывам.

Но так как Мелитополь и Херсон – города с плотной застройкой и с большим количеством мирного населения, чтобы минимизировать разрушения и количество жертв нельзя штурмовать в лобовую, Маломуж рекомендует брать их в кольцо.

"Нужны не прямые штурмовые атаки по Херсону и Мелитополю, а операции по окружению противника в приближении к Херсону и Мелитополю. Там, где есть предпосылки для окружения", – добавил генерал.

Напомним, что оккупанты наступают и закрепляются еще в трех населенных пунктах.

Как сообщала Politeka, Рф готовится перебросить большие резервы, британская разведка сообщила детали.

Также Politeka писала, что оккупанты готовятся к блокадным боям, подобным Мариуполю и Северодонецку.