Лобовой штурм Херсона и Мелитополя не сработает, а лишь приведет к разрушениям и жертвам среди мирного населения. Об этом в эфире телемарафона рассказал бывший руководитель Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж.
Как отмечает генерал Николай Маломуж, ВСУ осуществляют контратаки преимущественно на Запорожском, Херсонском и Мелитопольском направлениях. Именно с этих участков россияне сняли силы и перебросили их на Донецкое и Луганское направления. Кроме того, у ВСУ становится все больше оружия, а вместе с єтим возможностей.
"Их задача сейчас – захватить Донбасс, а затем перейти на юг. Мы же используем эту ситуацию и наносим удары по южным направлениям: Херсонский, Запорожский, Мелитополь. Это очень правильные действия", – отметил он.
Николай Маломуж уверен, что на этих направлениях необходимо консолидировать контрудары, в частности бить с тыла и с флангов. Такие действия будут способствовать освобождению не отдельных населенных пунктов, а крупным прорывам.
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Но так как Мелитополь и Херсон – города с плотной застройкой и с большим количеством мирного населения, чтобы минимизировать разрушения и количество жертв нельзя штурмовать в лобовую, Маломуж рекомендует брать их в кольцо.
"Нужны не прямые штурмовые атаки по Херсону и Мелитополю, а операции по окружению противника в приближении к Херсону и Мелитополю. Там, где есть предпосылки для окружения", – добавил генерал.
Напомним, что оккупанты наступают и закрепляются еще в трех населенных пунктах.
Как сообщала Politeka, Рф готовится перебросить большие резервы, британская разведка сообщила детали.
Также Politeka писала, что оккупанты готовятся к блокадным боям, подобным Мариуполю и Северодонецку.