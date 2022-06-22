За последнее время Китай нарастил покупку нефти в россии, причем с большой скидкой.

Китай обвинили в молчаливой поддержке российской федерации. Пекин закупает нефть в россии в больших объемах на фоне западных санкции против Москвы. Об этом заявил координатор по вопросам стратегических коммуникаций США Джон Кирби.

"Я думаю, что это всего лишь часть готовности Китая продолжать идти вместе с Россией. Мы призвали Китай быть ответственной державой и присоединиться к остальному миру в осуждении того, что Россия творит в Украине, и введении санкций против России за это", - отметил Кирби.

Стоит отметить, что после введения ряда ограничений в отношении России Кремль начал искать новые рынки сбыта нефти. В связи с чем Китай начал покупать российское "черное золото", но с большой скидкой. Только в мае Пекин купил рекордные объемы нефти, увеличив закупки до 7,47 миллиарда долларов.

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