Финляндия десятилетиями готовилась к возможному нападению со стороны россии.

Об этом сказал командующий Силами обороны Финляндии, генерал Тимо Кивинен, передает Reuters.

"Мы планомерно развивали нашу военную оборону именно для того вида боевых действий, который ведется в Украине, с массированным применением огневой мощи, бронетехники и авиации", - сказал он.

Страна собрала много вооружения. Но решающим фактором является мотивация финнов. Генерал говорит, что даже после вступления в НАТО основную ответственность за свою оборону будет нести сама Финляндия.

Напомним, 18 июня Литва перестала пропускать через свою территорию транзитные поезда с товарами, которые попали под санкции Европейского Союза.

В Совете Федерации заявили, что в россии будут "развязаны руки для решения вопроса любыми способами", если ЕС не исправит ситуацию с "блокадой Калининграда".

Напомним, рф отрабатывает ракетные удары по Эстонии: в Минобороны страны сообщили о действиях агрессора.