Для Украины очень важно не только вернуть домой своих пленных защитников, но забрать раненых и тела погибших героев. Этот процесс также имеет определенные сложности.
Об этом PolitekaOnline рассказал экс-командир полка "Азов" и офицер ССО Максим Жорин, а также сообщил, что известно о пленных защитниках Мариуполя.
Максим Жорин прокомментировал сообщения российских СМИ о том, что пленные командиры полка "Азов" были перевезены в Москву. По словам Жорина, официального подтверждения этим данным нет. При этом военный подчеркнул, что такую информацию он уже получал со своих источников, потому не исключает, что командование действительно может быть в Москве.
"Это касается лишь командиров, другие ребята находятся в СИЗО оккупированной Еленовки Донецкой области. Условия там не очень хорошие. Базово там есть еда и медикаменты, но ни о каких нормальных условиях сейчас говорить нельзя", - подчеркнул экс-командир полка "Азов".
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Он также отметил, что ранее удачно прошли 3 обмена телами наших защитников. Однако в их рамках удалось вернуть лишь около половины тел наших Героев из всех. Этого, конечно, недостаточно, а чтобы забрать остальных, нужно еще много усилий. Кроме того уже начался процесс обмена раненых.
"Сейчас также происходит процесс обмена раненых и мы очень надеемся, что скоро сможем увидеть наших Героев и вернуть их домой", - добавил Максим Жорин.
Военный отметил, что тормозит процес обмена именно российская сторона. Ведь в то время, когда Украина готова искать любые пути, чтобы обменять и унести своих пленных, раненых и тела погибших, для россиян эти процессы не имеют никакого значения. Им просто плевать на своих людей и они даже не понимают, зачем им тела своих солдат.
"Мы совершенно разные люди, и у нас совершенно разные ценности. Они иногда не понимают, зачем им тела их погибших и зачем забирать своих пленных солдат. Для россиян это ничего не значит", – заключил Максим Жорин.
Напомним, что пришли хорошие новости с "Азовстали" - еще одно ЧП настигло оккупантов.
Как сообщала Politeka, командир "Азова" наконец вышел на связь.
Также Politeka писала, что с "Азовстали" выехали автобусы с украинскими военными.