В Северодонецке бои с российскими оккупантами продолжаются уже в промзоне, рашисты начали стягивать к городу резервы, чтобы полностью его захватить и устроить украинским защитникам ловушку.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в эфире на канале "Украина 24".

Олег Жданов спрогнозировал, что "будет ключевое сражение за сам Северодонецк".

"Для российской федерации стало делом принципа достичь хотя бы какой-то военной победы. Они чувствуют, что Северодонецк уже очень близко. Поэтому они будут перебрасывать с соседних направлений войска для того, чтобы усилить давление на наши войска и взять Северодонецк", – объяснил военный эксперт.

При этом захват противником Тошковки и других населенных пунктов Луганской области, Олег Жданов назвал попыткой окружить наши войска в районе Золотого и выйти на юго-западные окраины Северодонецка.

"Они понимают, что нас нельзя взять лобовыми атаками, поэтому пытаются рассечь на несколько групп наши войска и таким образом оцепив их, подавить наше сопротивление", - добавил эксперт.

Напомним, что ВСУ получили возможность освободить Херсон и Мелитополь, генерал озвучил сценарий.

Как сообщала Politeka, Рф готовится перебросить большие резервы, британская разведка сообщила детали.

Также Politeka писала, что оккупанты готовятся к блокадным боям, подобным Мариуполю и Северодонецку.