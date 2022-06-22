В Турции граждане, собиравшие грибы, нашли неопознанный беспилотник.

Об этом сообщил турецкий специалист по аэрокосмическим и оборонным вопросам Арда Мевлютоглу.



Сообщается, что летательный аппарат, который врезался в горную местность является российским БПЛА. Вероятнее всего-это "Орлан-10".

"Возможно, он вылетел из Армении как разведчик наших элементов в приграничном районе, а затем из-за неисправности (контроль/связь) прилетел в Гюмюшхане. Расстояние от границы с Арменией до места, где он расположен, составляет около 400 км», – предполагает Мевлютоглу.

Максимальная дальность полета этого беспилотника составляет до 600 км в зависимости от погодных условий и высоты. Теоретически возможно, что он прилетел в Гюмюшхане после потери связи с наземной станцией управления или из-за другой неисправности.

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