Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас предупредил, что россия может пойти на провокации из-за ограничений калининградского транзита, но Литва и союзники по НАТО следят за ситуацией в регионе и готовы реагировать.

Об этом глава Минобороны Литвы заявил журналистам в Сейме, отвечая на вопрос о том, являются ли незначительными российские угрозы о «серьезных последствиях» для Литвы.

«Когда у тебя есть вооруженные силы и ими командуют недоумки, прошу прощения за выражение, конечно можно ожидать всего, но мы реалисты, у нас есть союзники, мы видим общую картину на Балтийском море, мы знаем, к каким мерам мы можем прибегнуть, так что в данном случае я спокоен по поводу наших возможностей», — сказал Анушаускас.

«Конечно, если бы другая сторона была полна решимости к провокации, что возможно, но мы это уже не можем предсказать», — добавил он.

Напомним, 18 июня Литва перестала пропускать через свою территорию транзитные поезда с товарами, которые попали под санкции Европейского Союза.

В Совете Федерации заявили, что в россии будут "развязаны руки для решения вопроса любыми способами", если ЕС не исправит ситуацию с "блокадой Калининграда".

Напомним, рф отрабатывает ракетные удары по Эстонии: в Минобороны страны сообщили о действиях агрессора.