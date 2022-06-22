Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас предупредил, что россия может пойти на провокации из-за ограничений калининградского транзита, но Литва и союзники по НАТО следят за ситуацией в регионе и готовы реагировать.
Об этом глава Минобороны Литвы заявил журналистам в Сейме, отвечая на вопрос о том, являются ли незначительными российские угрозы о «серьезных последствиях» для Литвы.
«Когда у тебя есть вооруженные силы и ими командуют недоумки, прошу прощения за выражение, конечно можно ожидать всего, но мы реалисты, у нас есть союзники, мы видим общую картину на Балтийском море, мы знаем, к каким мерам мы можем прибегнуть, так что в данном случае я спокоен по поводу наших возможностей», — сказал Анушаускас.
«Конечно, если бы другая сторона была полна решимости к провокации, что возможно, но мы это уже не можем предсказать», — добавил он.
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Напомним, 18 июня Литва перестала пропускать через свою территорию транзитные поезда с товарами, которые попали под санкции Европейского Союза.
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Напомним, рф отрабатывает ракетные удары по Эстонии: в Минобороны страны сообщили о действиях агрессора.