Украинские защитники наносят потери российским оккупантам на всех направлениях, где продолжаются активные боевые действия.

Об этом, как сообщает Politeka.net, говорится в новой сводке Генштаба ВСУ.

Так, согласно последним данным, на Северодонецком направлении противник захватил населенные пункты Лоскутовка, Рай-Александровка. Кроме того враг ведет штурмовые действия с целью установления контроля над населенным пунктом Сиротино и готовится к форсированию реки Северский Донец.

На Бахмутском направлении оккупанты ведут наступательные действия в направлениях Золотого и Волчеяровка. Пытаются овладеть господствующими высотами в районе Берестового, чтобы получить контроль над трассой Бахмут – Лисичанск. Для усиления группировки в район населенного пункта Новотошковское, враг перебросил до одной батальонной тактической группы из состава Центрального военного округа.

На Донецком направлении противник сосредоточивает основные усилия на установлении полного контроля над Северодонецком, ведении наступательных действий с целью окружения наших войск в районе города Лисичанск и блокировании основных логистических путей.

На Славянском направлении группировки агрессора основные усилия сосредоточивает на улучшении тактического положения и обнаружении слабых мест в обороне наших войск. Враг пытается создать условия для возобновления наступления в направлении Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск. В районе города Изюм противник переместил до двух танковых подразделений.

Кроме того оккупанты планируют применить тяжелые огнеметные системы на Славянском направлении.

На Южнобугском направлении оккупанты основные усилия сосредотачивают на недопущении проведения нашими войсками контрнаступательных действий в Херсонской и Николаевской областях. Обустраивают инженерные позиции.

На Николаевском направлении враг развернул артиллерийские подразделения. Не исключаются попытки ведения штурмовых действий в направлениях Киселевка – Посад-Покровское и Александровка – Лупарево с целью выхода на административные границы Херсонской области.

На Криворожском направлении враг осуществляет инженерное совершенствование позиций.

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