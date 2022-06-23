Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в своем Telegram-канале. Добров был родом из Новосибирской области.
В феврале Добров утверждал, «Россия уже почти победила и погибнуть в Украине «вообще нереально». Также оккупант насмехался над ВСУ, которые якобы «отступают везде».
Кроме того он оставил в соцсети, как оказалось, последнюю просьбу: «Если меня вдруг каким-то образом замочит украинская армия, которая отступает везде, я официально разрешаю об**сать мою могилу. Потому что я буду конченым ло*арой».
"Как буду в денацифицированной и демилитаризованной Новосибирской области обязательно выполню твою просьбу. Видимо не только я", - прокомментировал это «желание» Штирлиц.
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Пока неизвестно, в какой части вражеской армии служил Добров, но напомним, что, по официальным данным, ВСУ уже уничтожили 34 430 тысяч оккупантов.
Среди них и бывший сотрудник спецотряда "Беркут" Астахов Александр "Астах" из г. Луганск.
"Предателя настигла карма", - подчеркнул Штирлиц.
Напомним, оккупанты захватили еще два населенных пункта и пытаются окружить ВСУ.
Тем временем стало известно, где и кем в Украине работают военнопленные россияне.
Также сообщалось о новый удар ВСУ по Змеиному - операция продолжается.