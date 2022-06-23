ВСУ сократили вылеты турецких беспилотников "Байрактар". Это было обусловлено тем, что российская армия начала применять другое оружие. Об этом говорится в сводке Института по изучению войны (ISW).
В частности в отчете говорится, что украинские силы в значительной степени прекратили использование турецких беспилотников на Донбассе, которые с большим успехом применялись в начале войны, из-за улучшения возможностей российской противовоздушной обороны.
Кроме того, сокращено количество воздушных операций до 20-30 вылетов в день. А украинские пилоты столкнулись с нехваткой действующих самолетов.
В то же время беспилотники украинской армии продолжают действовать на других направлениях и наносят успешные удары по вражеским целям.
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Сообщается также, что активность украинских партизан затрудняет усилия российских военных в установлении оккупационного режима. Также сообщается о значительном давлении в Херсонской области на российские войска со стороны ВСУ.
Напомним, что ликвидирован оккупант, который насмехался над ВСУ.
Как сообщала Politeka, оккупанты захватили еще два населенных пункта и пытаются окружить ВСУ.
Также Politeka писала, что нанесен новый удар по Змеиному, ВСУ уже не остановить.