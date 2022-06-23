По словам очевидцев, смерч, разрушив пирс и кафе, устремился вглубь берега и ломал деревья, пишет Politeka.net.
"В Сочи сегодня появились несколько смерчей прямо у побережья. Один из них зашел на берег и снес кафе", - говорилось в сообщениях СМИ.
Пострадавших и погибших нет. До 24 июня на российском курорте действует штормовое предупреждение, местами прогнозируются сильные дожди, ливни с грозами, градом, шквалистыми усилениями ветра до 20-22 м/с.
Очевидцам удалось заснять разбушевавшуюся стихию – соответствующие кадры уже появились в Сети.
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«Страшно смотреть. Климатические видео всё больше напоминают военную хронику. Мы жить-то собираемся ещё?! Мы всё ещё надеемся, что сия климатическая кара нас минует?! Людички, на какой планете будут жить наши дети и внуки?...», «Шаман все равно попадет во дворец Путина», «Лучше в бункер», - комментируют пользователи.
Отметим, что смерчи в Сочи - явление нередкое. Случаются, что огромные торнадо выходят на берег, круша лежаки и туристические шатры.
Напомним, в Ростовской области вспыхнул Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод.
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