Битва за Луганщину является "последним рывком" рашистской армии. Если они не достигнут явного успеха на этом направлении, то врагам придется взять тактическую паузу. Такими мыслями поделился военный эксперт Олег Жданов в телемарафоне.
Он считает, что ВСУ удастся удержать Северодонецк и Лисичанск. Кроме того, он обратил внимание на то, что за последние сутки ВСУ хорошо прошлись по складам боеприпасов оккупантов. В ближайшие дни это должно сильно повлиять на активность их наступления.
"Потому что русская пехота без поддержки артиллерии не хочет идти в бой. В этом и будет наше преимущество. Это трудная неделя, но решающая", – считает Жданов.
Что касается всей Луганской области, то он считает бои начнут притупляться, ведь для масштабного рывка у россии нет резервов. Им придется совершить последний рывок и взять тактическую паузу, которой ВСУ должны будут воспользоваться для нового удара по врагу.
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Кроме того, эксперт прогнозирует, что в ближайшее время количество ракетных ударов РФ по Украине может резко вырасти. При этом дальность оружия страны-агрессора позволяет осуществлять такие атаки по всей территории нашего государства.
"Россия будет стараться наносить по нам как можно больше ракетных ударов, по разным городам Украины", – предупредил Жданов.
Напомним, что ликвидирован оккупант, который насмехался над ВСУ.
Как сообщала Politeka, оккупанты захватили еще два населенных пункта и пытаются окружить ВСУ.
Также Politeka писала, что нанесен новый удар по Змеиному, ВСУ уже не остановить.