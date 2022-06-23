Сейчас они реализуют лишь один этап своего плана.

Захват территории Донецкой и Луганской областей в их административных границах – это лишь промежуточная цель российского диктатора. Таким мнением поделился военный эксперт Олег Жданов в интервью Новостям Донбасса.

По его словам, в рф понимают, что сил и средств не хватило и наскоком взять Украину не получилось. Потому сейчас они реализуют на Донбассе лишь этап в своем плане, но если все получится тогда они вернутся к первоочеоедной задаче – захвату всей Украины.

В частности, после достижения одной своей цели рф может затихнуть на какое-то время, чтобы накопить резервы, а затем возобновит наступление.

"Они разбили задачу на подэтапы. Это очередной подэтап. Дальнейшее наступление будет не сразу, а через какое-то время. Сейчас им нужно накопить резервы. А потом направление будет Запорожье и Днепр", – говорит эксперт.

По прогнозу Жданова, если российским захватчикам удастся выйти к реке, то дальше они могут повернуть на север и двигаться в сторону Киева вдоль реки. При этом для воплощения в жизнь такого объемного плана рашистам нужно иметь достаточно войск, которых на сегодня у них нет.

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