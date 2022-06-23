Россия просчиталась в Украине по трем важным пунктам и факторам. При этом результатом агрессии рф стало "объединение свободного мира в поддержку Украины". Такое мнение озвучил постоянный представитель Великобритании при ОБСЕ Нил Буш.
Во-первых, они недооценили решимость и героизм украинского народа, который успешно защитил свою столицу и вынудил русских оккупантов отступить, когда у Украины ещё не было западного оружия.
Вторым фактором, он назвал, решимость международного сообщества. Свободный мир объединился в поддержку Украины, международное сотрудничество укрепилось, а россия оказалась в политической и экономической изоляции.
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И третий фактор – в рф недооценили силу принципа суверенитета в 21 веке.
"Действия президента путина лишь еще больше акцентировали внимание на праве всех стран определять свою собственную внешнюю политику, политику обороны и безопасности", – подчеркнул постпред.
Напомним, что ликвидирован оккупант, который насмехался над ВСУ.
Как сообщала Politeka, оккупанты захватили еще два населенных пункта и пытаются окружить ВСУ.
Также Politeka писала, что нанесен новый удар по Змеиному, ВСУ уже не остановить.