Премьер-министр Эстонии Кая Каллас предупредила о серьезных последствиях возможной агрессии россии против стран Балтии.

Об этом сообщает Радио Свобода.

По словам Каллас, Эстония будет "стерта с карты", а исторический центр ее столицы сравняется с землей при действующей стратегии НАТО по защите балтийских стран от возможного нападения россии.

Премьер-министр пояснила, что оборонные планы Альянса для трех балтийских государств заключаются в том, чтобы разрешить их захват перед тем, как освободить их через 180 дней.

Отмечая, что прошло больше чем 100 дней от начала полномасштабного вторжения России в Украину, премьер-министр Эстонии подчеркнула: "Если сравнить размеры Украины и стран Балтии, это будет означать полное уничтожение стран и нашей культуры".

Напомним, министр обороны Литвы оценил "угрозы" россии.

Также сообщалось, что Финляндия готова воевать с россией: командующий Силами обороны сделал заявление.

Напомним, рф отрабатывает ракетные удары по Эстонии: в Минобороны страны сообщили о действиях агрессора.