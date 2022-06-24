Российская нация неизлечимо больна империализмом. И эта болезнь лечится только одной прививкой.

Конечный упадок империи начался, но процесс ее распада будет довольно длительным. И главное не допустить, чтобы Россия получила инструмент для восстановления. Такое мнение высказал военный эксперт Петр Черник в интервью "24 Канала".

Он считает, что россия рано или поздно распадется на 15-20 государств. Более того, уже сейчас она по факту является вассалом Китая. На Западе приняли решение о понижении геополитического статуса россии из-за нападения на Украину, однако решение по поводу ее распада пока не принято, но это обязательно произойдет.

При этом Петр Черник считает, что этот путь долгий. Кроме того, умогиливание московского империализма происходит руками и кровью украинцев, и это слишком большая цена.

Также он подчеркнул, что путин – это отражение современного российского общества, это верхушка могущественного имперского айсберга. Путин востребован для своего народа. Не будет его – будет Патрушев, Бортников, Шойгу или даже Навальный, который тоже является империалистом.

"Российская нация неизлечимо больна империализмом. И эта болезнь лечится только одной прививкой – распадом рф на не менее чем 15–20 государств и выдиранием у них ядерного жала. Только так, других сценариев нет", – отметил Петр Черник.

Напомним, что ликвидирован оккупант, который насмехался над ВСУ.

Как сообщала Politeka, оккупанты захватили еще два населенных пункта и пытаются окружить ВСУ.

Также Politeka писала, что рф оплошала в Украине, решающими стали три фактора.