Самолет рухнул недалеко от жилых домов и загорелся, сообщают российские СМИ.

На борту было от 9 до 10 человек. К настоящему моменту известно, что количество погибших увеличилось до четырех – один из пострадавших скончался в больнице.

Известно, что ИЛ-76 летел из Оренбурга в Белгород. Борт приземлялся в Рязани на дозаправку, крушение произошло практически сразу после взлета.

Отметим, на фоне западных санкций из-за развязанной Россией войны в Украине авиация страны-агрессора сталкивается с серьезными проблемами.

Так, из-за санкций из России Airbus и Boeing закрыли для россиян доступ к своей технической документации. Останавливается и совместное с западными странами производство деталей для самолетов, поэтому уже возникает дефицит деталей для производства и обслуживания бортов.

В авиации отсутствие важнейших запчастей может привести к остановке большей части флота страны и превратить полеты в "русскую рулетку" - отмечают в издании Washington Post.

Напомним, днями на российский курорт обрушился водяной смерч - выйдя из моря на берег, он частично разрушил кафе и пирс.

Ранее в Ростовской области вспыхнул Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод.

Также сообщалось о мощном пожаре в городе Электроугли Московской области.