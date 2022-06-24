Самолет рухнул недалеко от жилых домов и загорелся, сообщают российские СМИ.
На борту было от 9 до 10 человек. К настоящему моменту известно, что количество погибших увеличилось до четырех – один из пострадавших скончался в больнице.
Известно, что ИЛ-76 летел из Оренбурга в Белгород. Борт приземлялся в Рязани на дозаправку, крушение произошло практически сразу после взлета.
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Отметим, на фоне западных санкций из-за развязанной Россией войны в Украине авиация страны-агрессора сталкивается с серьезными проблемами.
Так, из-за санкций из России Airbus и Boeing закрыли для россиян доступ к своей технической документации. Останавливается и совместное с западными странами производство деталей для самолетов, поэтому уже возникает дефицит деталей для производства и обслуживания бортов.
В авиации отсутствие важнейших запчастей может привести к остановке большей части флота страны и превратить полеты в "русскую рулетку" - отмечают в издании Washington Post.
Напомним, днями на российский курорт обрушился водяной смерч - выйдя из моря на берег, он частично разрушил кафе и пирс.
Ранее в Ростовской области вспыхнул Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод.
Также сообщалось о мощном пожаре в городе Электроугли Московской области.