Как сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, в Лисичанске найдены тела двух погибших.

Еще один раненый мужчина госпитализирован в Черновцы.

«Лисичанск и Боровское выдержали авиационные удары. Из всех имеющихся видов вооружения русская армия открывала огонь по Северодонецку, Белой Горе, Волчеяровке. В Северодонецке оккупанты повредили территорию "Азот" и кирпичного завода, обстреляли поселки Синецкий и Павлоград и три разбитых несколько недель назад моста. Многие дома и помещения жилищно-коммунального хозяйства разрушены в Лисичанске, страдают от российских снарядов окружающие села», - сообщил Гайдай.

В четверг, 23 июня, и сегодня утром оккупанты вели наступление в районе Мирной Долины, где продолжаются боевые действия. Наступление врага в районе Боровского успешно остановлено.

Кроме того, украинские воины отбили наступление в направлении южной окраины Лисичанска, нанесли врагу урон и заставили отступить.

Впрочем, силами штурмовых групп из состава 1-го армейского корпуса россиянам удалось захватить Николаевку.

Напомним, украинские защитники остановили наступление в одном из районов и уничтожили российских диверсантов - новые данные.

Также сообщалось, что дни "великой" империи уже сочтены - спрогнозирован распад рф.

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