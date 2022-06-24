Как сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, в Лисичанске найдены тела двух погибших.
Еще один раненый мужчина госпитализирован в Черновцы.
«Лисичанск и Боровское выдержали авиационные удары. Из всех имеющихся видов вооружения русская армия открывала огонь по Северодонецку, Белой Горе, Волчеяровке. В Северодонецке оккупанты повредили территорию "Азот" и кирпичного завода, обстреляли поселки Синецкий и Павлоград и три разбитых несколько недель назад моста. Многие дома и помещения жилищно-коммунального хозяйства разрушены в Лисичанске, страдают от российских снарядов окружающие села», - сообщил Гайдай.
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Оккупанты захватили еще два населенных пункта и пытаются окружить ВСУ: что изменилось на фронте
В четверг, 23 июня, и сегодня утром оккупанты вели наступление в районе Мирной Долины, где продолжаются боевые действия. Наступление врага в районе Боровского успешно остановлено.
Кроме того, украинские воины отбили наступление в направлении южной окраины Лисичанска, нанесли врагу урон и заставили отступить.
Впрочем, силами штурмовых групп из состава 1-го армейского корпуса россиянам удалось захватить Николаевку.
Напомним, украинские защитники остановили наступление в одном из районов и уничтожили российских диверсантов - новые данные.
Также сообщалось, что дни "великой" империи уже сочтены - спрогнозирован распад рф.
Также Politeka писала, что рф оплошала в Украине, решающими стали три фактора.