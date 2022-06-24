Свежие данные британских разведчиков обнародовало Министерство обороны Великобритании на официальной Twitter-странице 24 июня.
Так, ранее украинские силы сообщили, что пилот российского штурмовика Су-25, сбитого 17 июня, был захвачен в плен. Пилот признался, что был бывшим майором ВВС россии, который устроился на работу в качестве военного наемника "Вагнера" и выполнял несколько задач в ходе войны.
"Использование отставного персонала, который сейчас работает наемниками "Вагнера", для выполнения миссий непосредственной авиационной поддержки указывает на то, что российские ВВС, вероятно, пытаются поддержать вторжение в Украину достаточным количеством экипажа", — сообщили британцы и объяснили это сочетанием недостаточного количества должным образом подготовленного персонала в россии и значительных боевых потерь.
Сообщается, что во время выполнения своих миссий российский пилот использовал коммерческие GPS-устройства, а не российское военное навигационное оборудование. Это, по данным британских разведчиков, указывает на то, что самолеты "Вагнера" являются старшими моделями Су-25 и что российские ВВС не дают наемникам современное оборудование для авионики.
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