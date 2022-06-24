Украина и Запад неоднократно заявляли о доказательствах использования россией запрещенного оружия в Украине.

Россияне используют устаревшие боеприпасы, однако с современными элементами, на которых устанавливают таймеры. Об этом первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин рассказал в прямом эфире всеукраинского телемарафона UАразом, передает МВД в Телеграме.

"Россияне используют кассетные боеприпасы еще времен СССР, в то же время мы видим, что концовки, стоящие на этих боеприпасах – современные, содержат фотоэлементы, замедлители. В середине такого боеприпаса находится огромное количество шрапнелей, может быть и 400 и 500", – заявил Енин.

Он пояснил, что эти шрапнели, как нож масло, "прошивают" даже металл и бетон, что уж говорить о телах людей. В радиусе 50 метров шансов выжить практически нет.

Украина и Запад неоднократно заявляли о доказательствах использования россией запрещенного оружия в Украине, указывая, что это военное преступление. Россия, как обычно, за собой военные преступления не признает.

Напомним, что бойцы ВСУ получили приказ относительно Северодонецка, кадры последних боев.

Как сообщала Politeka, враг захватил еще один населенный пункт, но получил отпор под Лисичанском.

Также Politeka писала, что британская разведка раскрыла реальную ситуацию с "вагнеровцами" в Украине.