Тем временем ВСУ могут попытаться пойти в "осторожное контрнаступление". Об этом сообщается в последнем отчете американского Института изучения войны (ISW).
Аналитики считают, что потеря Северодонецка и Лисичанска не станет серьезным поворотным моментом в войне. Масштабные потери рф в боях за город замедлили наступление российской армии.
Также эксперты ISW сообщают, что российские войска, вероятно, контролируют трассу T1302 Бахмут-Лисичанск, отрезав линию снабжения украинских сил в Лисичанске. Аналитики обращают внимание на сообщения местных властей, что большие участки трассы постоянно обстреливаются врагом.
Так, накануне враг захватил Николаевку примерно в 15 км к юго-западу от Лисичанска. Эксперты отмечают, что российские войска дополнительно продолжили штурмовые операции в соседнем Берестове.
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Захватчики также продолжают попытки окружить украинскую группировку в Горном и Золотом и пытаются взять под контроль эти населенные пункты.
Напомним, российский военный самолет упал и загорелся сразу после взлета.
Также сообщалось, что дни "великой" империи уже сочтены, военный эксперт спрогнозировал распад рф.
Также Politeka писала, что рф оплошала в Украине, решающими стали три фактора.