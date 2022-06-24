Наступательные операции рф приостановятся в ближайшие недели, независимо от того, захватят ли российские войска район Северодонецка-Лисичанска.

Тем временем ВСУ могут попытаться пойти в "осторожное контрнаступление". Об этом сообщается в последнем отчете американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики считают, что потеря Северодонецка и Лисичанска не станет серьезным поворотным моментом в войне. Масштабные потери рф в боях за город замедлили наступление российской армии.

Также эксперты ISW сообщают, что российские войска, вероятно, контролируют трассу T1302 Бахмут-Лисичанск, отрезав линию снабжения украинских сил в Лисичанске. Аналитики обращают внимание на сообщения местных властей, что большие участки трассы постоянно обстреливаются врагом.

Так, накануне враг захватил Николаевку примерно в 15 км к юго-западу от Лисичанска. Эксперты отмечают, что российские войска дополнительно продолжили штурмовые операции в соседнем Берестове.

Захватчики также продолжают попытки окружить украинскую группировку в Горном и Золотом и пытаются взять под контроль эти населенные пункты.

Напомним, российский военный самолет упал и загорелся сразу после взлета.

Также сообщалось, что дни "великой" империи уже сочтены, военный эксперт спрогнозировал распад рф.

Также Politeka писала, что рф оплошала в Украине, решающими стали три фактора.