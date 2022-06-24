Об этом, как пишет Politeka.net, написал на своей странице в Facebook общественный и политический деятель Дмитрий Ярош, размышляя относительно кандидатства Украины в ЕС.

«Я знаю, что мы, украинцы, победим… Не имею в этом никакого сомнения. Но я бы так не радовался кандидатству Украины в ЕС… Это мертвая структура, которая «сливала» украинцев во время широкомасштабного наступления эрефии. Помните? Для нас, украинцев, перспектива создания Балто-Черноморского Союза при участии Польши, стран Балтии, при поддержке Великобритании и США…», - написал Ярош, добавив, что Франция и Германия – партнеры, но не союзники.

«Они начали передачу вооружений и боеприпасов Украине, но вариант, что нас «подставят» эти страны в геополитической игре, очень высок… Будем выбирать правильно союзников и партнеров! Не верим «болотным огням» импотентного европейского союза…», - пояснил ярош свое мнение.

По его словам, союзники Украины - это Польша, Литва, Латвия, Эстония, Словакия, Чехия и другие страны, которым угрожает Кремль.

«Наша вера – это Бог, украинский народ, Вооруженные Силы Украины, наши настоящие союзники!», - подчеркнул Ярош.

Напомним, главы государств и правительств Европейского Союза в четверг, 23 июня, приняли решение о предоставлении Украине статуса страны-кандидата на вхождение в ЕС.

Также сообщалось, что ВСУ уходят из Северодонецка - кадры последних боев.

Кроме того Politeka.net писала, чем может обернуться потеря Северодонецка и Лисичанска для Украины.