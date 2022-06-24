У Вооруженных сил Украины, кроме Крымского моста, может появиться вторая цель на аннексированном полуострове. Об этом сообщил военный эксперт Олег Жданов на своем YouTube-канале.

Керченский мост не единственная цель. По его мнению, Вооруженные силы Украины будут рассматривать возможность уничтожения Черноморского флота россии. Он расположен в бухте оккупированного Севастополя.

"Севастополь попадает в зону действия ракетных комплексов "Гарпун", и я не исключаю такую возможность, что может быть принято решение – в Севастополе, либо на рейде, либо на бухте может быть нанесен удар по Черноморскому флоту. Особенно, когда идет загрузка ракет "Калибр" на борт и подводных лодок. Кстати, в надводном положении они загружаются ракетами у открытых пирсов. Не заходят в грот. Потом эти ракеты убивают наших граждан", – заявил военный эксперт.

Олег Жданов считает, что при возможности будет рассмотрен вопрос и, может быть, ВСУ нанесут удар.

Напомним, что рф применяет в Украине боеприпасы с особо опасной "начинкой".

Как сообщала Politeka, враг захватил еще один населенный пункт, но получил отпор под Лисичанском.

Также Politeka писала, что британская разведка раскрыла реальную ситуацию с "вагнеровцами" в Украине.