Украинские войска все еще находятся в Северодонецке, на выход из города понадобится время.

Об этом сообщил председатель Северодонецкой райгосадминистрации Роман Власенко, пишет «Радио Свобода».

По его словам, российские войска наступают по всем направлениям в районе Северодонецка и Лисичанска, применяя авиацию и ракеты «Точка-У».

"Наступление по всем направлениям. Штурмуют Лисичанск, штурмуют дорогу Бахмут-Лисичанск. И по Северодонецку также, окрестные села - Синецкий, Павлоград, Сиротино, Боровское. Везде обстрелы, боевые действия", – сообщил Власенко.

Также собеседник журналистов заверил, что об отступлении из Лисичанска речь пока не идет.

Между тем глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что россияне уничтожают с вертолетов дороги и мосты, ведущие в Лисичанск.

Поврежден мост - проехать по нему теперь сможет только легковой транспорт, грузовик до города не проедет.

Напомним, ранее Гайдай сообщил, что украинские защитники получили приказ выходить из города, потому что находиться на разбитых позициях не имеет смысла. Число погибших растет.

Также он рассказал, что Северодонецк россияне обстреливают практически каждый день в течение четырех месяцев - инфраструктура города полностью уничтожена. На сегодняшний день повреждены или разрушены 90% домов.

Русские путь в сторону Лисичанска со стороны Золотого и Тошковки. Кроме того, из Старобельска в направлении Лисичанска выехали шесть установок для запуска ракет «Точка-У».

Также напомним, оккупанты захватили еще один населенный пункт на Луганщине, но получили отпор под Лисичанском.

Кроме того Politeka.net писала, что ВСУ остановили наступление в одном из районов и уничтожили диверсантов.