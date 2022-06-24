Об этом он рассказал на канале «My.ua» в программе «Философия войны» с Дмитрием Фоминым.

«Это свидетельствует об имперском комплексе, потому что ситуация с Литвой показывает, что она (россия, - Ред.) им еще не переболела. Имперский комплекс – это комплекс причин, который заключается в том, что россия поставила в основу своей политики историзм и стремление на основании этого историзма постоянной внешней экспансии», - отметил Александр Мусиенко.

По словам эксперта, Украина снова испытала российскую агрессию именно потому, что руководство россии базирует свою идеологию на истории, причем ложной истории, что вроде бы все должно принадлежать им, поэтому комплекс неполноценности и в частности имперский комплекс сыграли ключевую роль в принятии россией решения о начале войны.

«В российской версии эта война за будущее, но с возвращением назад – так не бывает. Страны Балтии, безусловно, входят в зону имперских амбиций россии, но с Литвой, Эстонией и Латвией нельзя писать эти «исторические» басни на любительском уровне», - подчеркнул Александр Мусиенко.

Как отметил эксперт, у россии нет возможности начать информационную обработку населения Балтии, как это делалось в случае с Украиной, ведь в этом случае заявления а-ля «один народ, один язык, один…» точно не будут восприниматься балтийцами.

«Если посмотреть на Эстонию, то там сейчас премьер-министр Кая Каллас, которая очень активно выступает против россии. Почему так? Ее предки были депортированы с территории Эстонии и преследовались советским тоталитарным режимом», - сказал Александр Мусиенко.

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