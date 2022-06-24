Как сообщают российские СМИ, новая атака на военкомат произошла около четырех утра, пишет Politeka.net.

Несколько бутылок с зажигательной смесью бросили в здание военного комиссариата по Кировскому району на Закамской улице.

Однако пожара так и непроизошло. На месте нашли четыре бутылки, две из которых оказались неразбиты.

Примечательно, что это уже второе нападение на российский военкомат за одни сутки. Еще одна атака на военкомат произошла в российском Белгороде.

Там неизвестный разбил окно военного комиссариата на первом этаже и бросил два «коктейля Молотова» в один из кабинетов.

Пожар быстро затушили.

В свою очередь журналист Александр Невзоров, публикуя кадры попытки поджога военкомата в Перми, отметил, что судя по всему, действовал молодой парень.

"Сразу видно, что работает не диверсант, а призывник, дилетант и романтик, который просто не хочет гнить в украинской канаве. Любой диверсант знает, что сперва надо разбить стекло и только потом, в пролом закидывать коктейль", - отметил Невзоров.

Напомним, в россии неизвестный поджог вагон пассажирского поезда. В момент начала пожара в вагоне находились 19 человек.

Ранее стало известно, что под Рязанью потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76.

Также напомним, что на днях на российский курорт обрушился водяной смерч - выйдя из моря на берег, он частично разрушил кафе и пирс.