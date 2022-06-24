Лидер страны-агрессора хочет удвоить ставку, а также сравнять с землей украинские города, куда армия рф якобы пришла "освобождать". Соответствующее мнение высказал глава правительства Великобритании Борис Джонсон, сообщает The Guardian.
Он предупредил также, что российский президент-диктатор Владимир Путин не воспринимает серьезно мирные переговоры о войне в Украине, которую РФ начала 24 февраля.
"Путин не воспринимает мирные переговоры всерьез – он хочет удвоить ставку и сделать Грозный в больших городах Украины", – сказал британский премьер.
Джонсон высказал мнение, что диктатор путин сравнять украинские города с землей, как он это сделал в Чечне. Впрочем, это "трагическая ошибка" путина.
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Он также в очередной раз предостерег, что любые уступки рф по отношению к Украине приведут к "катастрофе". По его мнению, уступки могут ободрить россию и ее союзников, она никогда не остановится пока не проиграет на поле боя.
Напомним, россия скоро не сможет продолжать наступление, Борис Джонсон раскрыл дальнейший план.
Как сообщала Politeka, Максим Яли рассказал о причинах приезда Джонсона.
Также Politeka писала, Борис Джонсон назвал союзникам четыре шага, которые спасут Украину.