Он в очередной раз предостерег, что любые уступки рф по отношению к Украине приведут к "катастрофе".

Лидер страны-агрессора хочет удвоить ставку, а также сравнять с землей украинские города, куда армия рф якобы пришла "освобождать". Соответствующее мнение высказал глава правительства Великобритании Борис Джонсон, сообщает The Guardian.



Он предупредил также, что российский президент-диктатор Владимир Путин не воспринимает серьезно мирные переговоры о войне в Украине, которую РФ начала 24 февраля.

"Путин не воспринимает мирные переговоры всерьез – он хочет удвоить ставку и сделать Грозный в больших городах Украины", – сказал британский премьер.

Джонсон высказал мнение, что диктатор путин сравнять украинские города с землей, как он это сделал в Чечне. Впрочем, это "трагическая ошибка" путина.

Он также в очередной раз предостерег, что любые уступки рф по отношению к Украине приведут к "катастрофе". По его мнению, уступки могут ободрить россию и ее союзников, она никогда не остановится пока не проиграет на поле боя.

Напомним, россия скоро не сможет продолжать наступление, Борис Джонсон раскрыл дальнейший план.

Как сообщала Politeka, Максим Яли рассказал о причинах приезда Джонсона.

Также Politeka писала, Борис Джонсон назвал союзникам четыре шага, которые спасут Украину.