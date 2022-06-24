Очень важную роль в получении Украиной статуса кандидата на вступление в Европейский Союз сыграл президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире всеукраинского телемарафона.

По его словам, давно было известно, какие страны ЕС были настроены скептично в отношении Украины. Однако, важную роль в их переубеждении сыграл именно Макрон.

"Список скептиков был известен давно. Это и Нидерланды, и Дания, Швеция, Португалия – все они имели определенное видение. Германия была в этом лагере. Очень важную роль сыграл президент Франции Эммануэль Макрон, и я обращу внимание, что именно во время председательства Франции, это решение принято. Это была принципиальная позиция сделать это именно сейчас", - сказал Кулеба.

По его словам, переломным моментом стал визит Эммануэль Макрона, а также лидеров Германии, Италии и Румынии в Киев 16 июня. До этого, как отметил Дмитрий Кулеба, ситуация была очень хрупкой.

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