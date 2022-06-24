Очень важную роль в получении Украиной статуса кандидата на вступление в Европейский Союз сыграл президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире всеукраинского телемарафона.
По его словам, давно было известно, какие страны ЕС были настроены скептично в отношении Украины. Однако, важную роль в их переубеждении сыграл именно Макрон.
"Список скептиков был известен давно. Это и Нидерланды, и Дания, Швеция, Португалия – все они имели определенное видение. Германия была в этом лагере. Очень важную роль сыграл президент Франции Эммануэль Макрон, и я обращу внимание, что именно во время председательства Франции, это решение принято. Это была принципиальная позиция сделать это именно сейчас", - сказал Кулеба.
По его словам, переломным моментом стал визит Эммануэль Макрона, а также лидеров Германии, Италии и Румынии в Киев 16 июня. До этого, как отметил Дмитрий Кулеба, ситуация была очень хрупкой.
"Вот и возможность увидеть лицо Путина": Макрона и Шольца привезли на руины Ирпеня, видео
Бойцы ВСУ получили приказ относительно Северодонецка, кадры последних боев: "К сожалению..."
На российский курорт обрушился водяной смерч: "Зашел на берег и..."
"Слышали нашу арту": ВСУ приближаются к Херсону, эксперт назвал вероятные сроки освобождения
Филатов оценил возможность похода россиян на Днепр: "Для этого им нужно..."
Напомним, Хочет сделать Грозный в городах Украины: Джонсон призвал не возлагать надежд на переговоры с путиным.
Как сообщала Politeka, "Не хочет гнить в украинской канаве": в рф атакуют военкоматы, появились новые кадры.
Также Politeka писала, что Керченский мост – не главное: Жданов назвал еще одну цель для ВСУ в оккупированном Крыму.