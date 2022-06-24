Российские оккупанты творят зверства с украинцами на оккупированных территориях: пытают, насилуют, казнят и т.д. Теперь они решили похищать родственников украинских военных.

Как сообщает Главное управление разведки Минобороны, случаи похищения родственников украинских военных на временно оккупированных территориях приобретают системный характер.

Уточняется, что к сожалению, базы данных украинских граждан попадают в руки рашистов при захвате административных зданий или же с помощью коллаборантов-предателей.

"На сегодня большинство подобных случаев фиксируется на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской и Николаевской областей. При этом, похищают как взрослых родственников (в том числе женщин и людей пожилого возраста), так и детей", - говорится в сообщении.

Недавно стало известно, что оккупанты взяли в заложники нескольких детей украинского военнослужащего.

По данным разведки, впоследствии россияне связываются с военнослужащими и требуют прибыть на оккупированные территории в обмен на безопасность родных.

Подчеркивается, что из соображений безопасности имена пострадавших военнослужащих и похищенных родственников не называют.

Напомним, что рф применяет в Украине боеприпасы с особо опасной "начинкой".

Как сообщала Politeka, враг захватил еще один населенный пункт, но получил отпор под Лисичанском.

Также Politeka писала, что британская разведка раскрыла реальную ситуацию с "вагнеровцами" в Украине.