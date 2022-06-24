Российские оккупанты творят зверства с украинцами на оккупированных территориях: пытают, насилуют, казнят и т.д. Теперь они решили похищать родственников украинских военных.

Как сообщает Главное управление разведки Минобороны, случаи похищения родственников украинских военных на временно оккупированных территориях приобретают системный характер.

украинские военные, бойцы ВСУ

Уточняется, что к сожалению, базы данных украинских граждан попадают в руки рашистов при захвате административных зданий или же с помощью коллаборантов-предателей.

"На сегодня большинство подобных случаев фиксируется на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской и Николаевской областей. При этом, похищают как взрослых родственников (в том числе женщин и людей пожилого возраста), так и детей", - говорится в сообщении.

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Недавно стало известно, что оккупанты взяли в заложники нескольких детей украинского военнослужащего.

По данным разведки, впоследствии россияне связываются с военнослужащими и требуют прибыть на оккупированные территории в обмен на безопасность родных.

Подчеркивается, что из соображений безопасности имена пострадавших военнослужащих и похищенных родственников не называют.

Напомним, что рф применяет в Украине боеприпасы с особо опасной "начинкой".

Как сообщала Politeka, враг захватил еще один населенный пункт, но получил отпор под Лисичанском.

Также Politeka писала, что британская разведка раскрыла реальную ситуацию с "вагнеровцами" в Украине.