В "бункере", и в российском обществе начнутся просто каскадные изменения и персональные, и политические.

Освобождение украинской армией оккупированного Херсона запустит процесс распада путинской россии. Такое мнение высказал российский политолог и публицист Андрей Пионтковский в интервью Наташе Влащенко на Youtube-канале "Україна 24".

По его словам, после провала захвата Киева у генералов и высшего руководства рф начались конфликты.

"Это закономерно после таких провалов. Такое же когда-то было и у Сталина, и у Гитлера с генералами. Ведь здесь кто-то должен отвечать: фюррер с его безумными планами или генералы, которые не смогли исполнить его замысел. Конфликт будет продолжаться. Уже давно не видно Герасимова, на глазах меняются командующие, уже под вопросом и Дворников. Это обычная ситуация в таком вот фашистском бункере", - пояснил Андрей Пионтковский.

Он прогнозирует, что ситуация с конфликтами в рф будет усугубляться. Это случится после того, как украинские защитники получат все необходимое вооружение и пойдут в масштабное контрнаступление.

По мнению политолога, как только начнется контрнаступление Украины, первым шагом успеха будет освобождение Херсона и рф окажется на грани военной катастрофы.

"Сразу же и в "бункере", и в российском обществе начнутся просто каскадные изменения и персональные, и политические. После этого россию можно спокойно предоставить самой себе. Путинское государство настолько искусственно и фальшиво, соткано из таких противоречий, что после военной катастрофы оно будет разваливаться", - отметил он.

Напомним, что рф применяет в Украине боеприпасы с особо опасной "начинкой".

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