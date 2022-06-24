Освобождение украинской армией оккупированного Херсона запустит процесс распада путинской россии. Такое мнение высказал российский политолог и публицист Андрей Пионтковский в интервью Наташе Влащенко на Youtube-канале "Україна 24".
По его словам, после провала захвата Киева у генералов и высшего руководства рф начались конфликты.
"Это закономерно после таких провалов. Такое же когда-то было и у Сталина, и у Гитлера с генералами. Ведь здесь кто-то должен отвечать: фюррер с его безумными планами или генералы, которые не смогли исполнить его замысел. Конфликт будет продолжаться. Уже давно не видно Герасимова, на глазах меняются командующие, уже под вопросом и Дворников. Это обычная ситуация в таком вот фашистском бункере", - пояснил Андрей Пионтковский.
Он прогнозирует, что ситуация с конфликтами в рф будет усугубляться. Это случится после того, как украинские защитники получат все необходимое вооружение и пойдут в масштабное контрнаступление.
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По мнению политолога, как только начнется контрнаступление Украины, первым шагом успеха будет освобождение Херсона и рф окажется на грани военной катастрофы.
"Сразу же и в "бункере", и в российском обществе начнутся просто каскадные изменения и персональные, и политические. После этого россию можно спокойно предоставить самой себе. Путинское государство настолько искусственно и фальшиво, соткано из таких противоречий, что после военной катастрофы оно будет разваливаться", - отметил он.
Напомним, что рф применяет в Украине боеприпасы с особо опасной "начинкой".
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