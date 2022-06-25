Страны Балтии вполне спокойно относятся к этому и не реагируют на выходки кремлевского диктатора.

Россия очень взбешена из-за того, что Литва прекратила транзит санкционных грузов в Калининградскую область. С Кремля уже начали звучать циничные заявления о том, что у Литвы нужно забрать независимость или сделать через нее "коридор" в Калининграде.

Происходящее прокомментировал российский политолог и публицист Андрей Пионтковский в интервью Наташе Влащенко на Youtube-канале "Україна 24".

По его словам, вероятность реализации этих угроз равна нулю. Он считает, что это лишь информационные атаки против Литвы со стороны рф, которые были и раньше.

В россии понимают, что попытка напасть на Литву закончится для них позором еще большим, чем вторжение в Украину. Эти угрозы обернутся очередным позором для рф на дипломатическом пути.

"Я уверен, что они не пойдут на прорыв в Литву и Сувалский коридор. Это лишь запугивания, они подняли ставки, ни на какую военную акцию в рф не пойдут. Ведь там боятся нападать на страну НАТО. Мне очень интересно, как путин выберется из этой ситуации. Он продолжает "нагнетать" в стиле дешевых питерских "понтов", – считает публицист Андрей Пионтковский.

Страны Балтии вполне спокойно относятся к этому и не реагируют на выходки кремлевского диктатора.

Напомним, что рф применяет в Украине боеприпасы с особо опасной "начинкой".

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