Россияне сейчас очень активно рассказывают литовцам, что"прорежут себе Сувальский коридор". Но это маловероятно.

Об этом рассказал общественный деятель и представитель Informnapalm Михаил Макарук. Он также отметил, что большинство боевой мощи из Калининградской области задействовано в Украине.

"Калининградская область вся истощена, из– за того, что 80% боевых частей именно отсюда либо задействованы на Донбассе, либо уже в украинской земле", - отмечает Макарук.

"В общем, довольно хорошим был бы вариант разделения Калининградской области между Литвой и Польшей. Ведь у Германии "нет яиц", чтобы это сделать", – добавляет спикер Informnapalm.

Только на территории Литвы расположены британский, немецкий, французский и американский батальоны НАТО, про Польшу вообще молчу – поляки сделали свое дело, отмечает журналист. Он также добавляет, что у этих стран очень широкий авиабатальон, также нельзя забывать о дружественном флоте Дании и Германии, постоянно находящемся в Балтийском море.

Поэтому шансов на то, что Россия все же пойдет на такой самоубийственный шаг и решит "пробить" коридор до Калининграда – мало, убежден Михаил Макарук.

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