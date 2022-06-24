Для непосредственных соседей Украина очень ценна, потому что они чувствуют, что украинцы обороняют их.
Об этом заявил дипломат Роман Ващук.
"Решение ЕС предоставить Украине статус кандидата важно, потому что оно переключает понятие Украины с "они" на "мы". Если речь идет о европейцах. Это уже было видно из высказываний главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен с самого начала войны. Это видно из опросов населения почти всех государств Евросоюза, где есть ощущение, что украинцы есть одни из них, чем какие-то люди, которые живут далеко на востоке.
Для непосредственных соседей Украина очень ценна, потому что они чувствуют, что украинцы обороняют их. В частности, это ощутимо в Польше, Словакии, Румынии. Здесь более действует инстинкт самосохранения, а не какая-то альтруистическая дружба. Но и политики других государств, которые колебались, пришли к выводу, что путин уже так далеко зашел, что в их интересе есть то, чтобы Украина устояла и Украина была частью их сферы. А не иметь ситуацию, где российские танки стоят на польской и словацкой границах", - говорит дипломат.
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Напомним, главы государств и правительств Европейского Союза в четверг, 23 июня, приняли решение о предоставлении Украине статуса страны-кандидата на вхождение в ЕС.
Между тем Дмитрий Ярош призвал украинцев не спешить радоваться кандидатству в ЕС.
Кроме того Politeka.net писала, чем может обернуться потеря Северодонецка и Лисичанска для Украины.