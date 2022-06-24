В качестве вице-президента (с 2009 по 2017 год) Джо Байден заботился об Украине, поэтому несколько раз ездил в Европу.

В своих мемуарах Байден вспоминает о встрече с экс-канцлером Германии Ангелой Меркель в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности.

Это была напряженная встреча в феврале 2015 года, которая состялась менее чем через год после аннексии Крыма и эскалации на Донбассе.

"Канцлер была сильной в своей речи на следующее утро перед людьми... но она была недостаточно сильной для меня, - пишет Байден. - И я был разочарован, когда после речи она хладнокровно отказалась предоставить настоящее оружие потерпевшим - украинским военным" - говорится о февраль 2015 года.

Меркель и Байден также разошлись мнением на совместной встрече с тогдашним президентом Украины Петром Порошенко. Меркель спросила, на какие уступки от Порошенко она могла бы прийти на встречи с Владимиром Путиным на следующий день: "Она считала, - пишет Байден, - что глава российского государства должен иметь возможность одержать какую-нибудь победу".

Байдену это не понравилось. В своих воспоминаниях он отмечает ход разговора: «Мы не можем обвинять здесь жертву», — сказал я и кивнул Порошенко. Когда встреча закончилась, Меркель, казалось, была разочарована».

Напомним, главы государств и правительств Европейского Союза в четверг, 23 июня, приняли решение о предоставлении Украине статуса страны-кандидата на вхождение в ЕС.

Между тем Дмитрий Ярош призвал украинцев не спешить радоваться кандидатству в ЕС.

Кроме того Politeka.net писала, чем может обернуться потеря Северодонецка и Лисичанска для Украины.