Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире "Фейгин Live" на 121 день полномасштабной войны.

По словам эксперта, если Беларусь вступит в войну, произойдет серьезная эскалация конфликта и расширение его географии, так что Литва и Польша не смогут остаться в стороне.

"Судьба Беларуси как государства повисает на волоске в этом случае по одной простой причине: они вступают в войну на стороне заведомо проигравшего противника. Дряхлого, сдохшего, стершегося о Попасную и Северодонецк", – заявил Арестович.

Александр Лукашенко

Представитель ОП считает, что даже если владимир путин поставит Лукашенко ультиматум – либо вступление Беларуси в войну, либо его физическое уничтожение, то беларуского диктатора будет достаточно сложно убрать, поскольку ему якобы очень верны его спецслужбы.

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"Его ликвидация ослабит Беларусь, там начнется все, что угодно, но только не рост боеспособности. Лукашенко это знает и поэтому имеет запас для петляния. Я думаю, что он отпетляет и не пойдут", – добавил Арестович, но уточнил, что не исключает варианта вступления Беларуси в войну, хоть и считает его очень маловероятным.

Напомним, оккупанты начали массовый штурм на многих направлениях, в Генштабе сообщили детали.

Как сообщала Politeka, в офисе президента предупредили о новом районе прорыва оккупантов.

Также Politeka писала, что в российском командовании серьезные перестановки, британская разведка рассекретила подробности.