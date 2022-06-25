Белорусский диктатор Александр Лукашенко будет до последнего уклоняться от войны против Украины.

Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире "Фейгин Live" на 121 день полномасштабной войны.

По словам эксперта, если Беларусь вступит в войну, произойдет серьезная эскалация конфликта и расширение его географии, так что Литва и Польша не смогут остаться в стороне.

"Судьба Беларуси как государства повисает на волоске в этом случае по одной простой причине: они вступают в войну на стороне заведомо проигравшего противника. Дряхлого, сдохшего, стершегося о Попасную и Северодонецк", – заявил Арестович.

Представитель ОП считает, что даже если владимир путин поставит Лукашенко ультиматум – либо вступление Беларуси в войну, либо его физическое уничтожение, то беларуского диктатора будет достаточно сложно убрать, поскольку ему якобы очень верны его спецслужбы.

"Его ликвидация ослабит Беларусь, там начнется все, что угодно, но только не рост боеспособности. Лукашенко это знает и поэтому имеет запас для петляния. Я думаю, что он отпетляет и не пойдут", – добавил Арестович, но уточнил, что не исключает варианта вступления Беларуси в войну, хоть и считает его очень маловероятным.

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Как сообщала Politeka, в офисе президента предупредили о новом районе прорыва оккупантов.

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