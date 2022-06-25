Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире "Фейгин Live" на 121 день полномасштабной войны.
По словам эксперта, если Беларусь вступит в войну, произойдет серьезная эскалация конфликта и расширение его географии, так что Литва и Польша не смогут остаться в стороне.
"Судьба Беларуси как государства повисает на волоске в этом случае по одной простой причине: они вступают в войну на стороне заведомо проигравшего противника. Дряхлого, сдохшего, стершегося о Попасную и Северодонецк", – заявил Арестович.
Представитель ОП считает, что даже если владимир путин поставит Лукашенко ультиматум – либо вступление Беларуси в войну, либо его физическое уничтожение, то беларуского диктатора будет достаточно сложно убрать, поскольку ему якобы очень верны его спецслужбы.
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"Его ликвидация ослабит Беларусь, там начнется все, что угодно, но только не рост боеспособности. Лукашенко это знает и поэтому имеет запас для петляния. Я думаю, что он отпетляет и не пойдут", – добавил Арестович, но уточнил, что не исключает варианта вступления Беларуси в войну, хоть и считает его очень маловероятным.
Напомним, оккупанты начали массовый штурм на многих направлениях, в Генштабе сообщили детали.
Как сообщала Politeka, в офисе президента предупредили о новом районе прорыва оккупантов.
Также Politeka писала, что в российском командовании серьезные перестановки, британская разведка рассекретила подробности.