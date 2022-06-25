Свежие данные британских разведчиков обнародовало Министерство обороны Великобритании на официальной Twitter-странице 25 июня.

Так, по данным британских экспертов, Украина меняет конфигурацию своей обороны на секторе Северодонецк-Лисичанск, поскольку российские бронетанковые подразделения продолжают продвигаться на южном краю застроенной территории.

Также сообщается, что с начала июня российское верховное командование уволило нескольких генералов из ключевых оперативных командных ролей в войне в Украине.

Среди них командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков и командующий Южной группой войск (ЮГВ) генерал армии Александр Дворников.

Дворников также некоторое время, по данным британцев, исполнял обязанности общего оперативного командира.

"Командование Южной группой войск, вероятно, будет передано генерал-полковнику Сергею Суровикину, поскольку ЮГВ продолжает выполнять центральную роль в наступлении россии на Донбассе. Более тридцати лет карьера Суровикина сопровождалась обвинениями в коррупции и жестокости", — сообщают разведчики.

Напомним, оккупанты начали массовый штурм на многих направлениях, в Генштабе сообщили детали.

Как сообщала Politeka, в Офисе президента предупредили о новом районе прорыва оккупантов.

Также Politeka писала, что в Евросоюзе открестились от возможности восстановления отношений с путиным.