Свежие данные британских разведчиков обнародовало Министерство обороны Великобритании на официальной Twitter-странице 25 июня.
Так, по данным британских экспертов, Украина меняет конфигурацию своей обороны на секторе Северодонецк-Лисичанск, поскольку российские бронетанковые подразделения продолжают продвигаться на южном краю застроенной территории.
Также сообщается, что с начала июня российское верховное командование уволило нескольких генералов из ключевых оперативных командных ролей в войне в Украине.
Среди них командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков и командующий Южной группой войск (ЮГВ) генерал армии Александр Дворников.
Дворников также некоторое время, по данным британцев, исполнял обязанности общего оперативного командира.
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"Командование Южной группой войск, вероятно, будет передано генерал-полковнику Сергею Суровикину, поскольку ЮГВ продолжает выполнять центральную роль в наступлении россии на Донбассе. Более тридцати лет карьера Суровикина сопровождалась обвинениями в коррупции и жестокости", — сообщают разведчики.
Напомним, оккупанты начали массовый штурм на многих направлениях, в Генштабе сообщили детали.
Как сообщала Politeka, в Офисе президента предупредили о новом районе прорыва оккупантов.
Также Politeka писала, что в Евросоюзе открестились от возможности восстановления отношений с путиным.