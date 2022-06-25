Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.
Так, в ночь на 25 июня по территории Украины нанесен массированный ракетно-бомбовый удар. В частности, российские бомбардировщики "работали" непосредственно с территории Беларуси.
"Это первый случай проведения авиационного удара по Украине непосредственно с территории Беларуси. Сегодняшний обстрел напрямую связан с попытками кремлевской власти втянуть Беларусь в войну в Украине в качестве непосредственного участника", — сообщили в ГУР.
Для бомбардировки рф задействовала шесть самолетов Ту-22М3, которые выполнили пуски 12 крылатых ракет Х-22. Рубеж пуска – район города Петриков, недалеко от Мозыря, ориентировочно за 50-60 километров от государственной границы Украины.
Сообщается, что бомбардировщики взлетали из аэропорта «Шайковка» Калужской области рф. Далее через территорию калужской и смоленской областей входили в воздушное пространство Беларуси, а после пуска ракет возвращались в рф. Удар наносился по Киевской, Черниговской, Сумской областях.
Также разведчики напомнили, что 24 июня стало известно о прибытии на территорию белорусского Мозыря российских диверсионных групп, которые планируют подрыв в городе жилых домов, школы и больницы. Возможные провокации могут быть поданы, как ответ Украины на проведенные авиаудары.
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