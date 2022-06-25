Представитель ГУР сообщил, что псевдореферендум на оккупированных территориях могут организовать уже в начале сентября.

"Какая первая предельная дата? Это все же будет 11 сентября в россии единый день голосования. Именно в этот день могут быть затронуты вопросы проведения "референдумов" или иных мероприятий по присоединению оккупированных территорий к россии или созданию квазигосударственных образований вроде "Херсонская народная республика", или объединение их с Крымом", — пояснил Скибицкий.

По словам эксперта, сейчас над этим вопросом работают политтехнологи российской федерации.

"Идет активное изучение наших территорий, социальной ситуации и что с ними делать в целом - интегрировать или не интегрировать. Это вопрос дилеммный", - отметил представитель украинской разведки.

Также Скибицкий называет еще одну возможную дату проведения "референдума" — 30 декабря, когда в этом году исполняется 100 лет со дня создания Советского союза.