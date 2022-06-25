Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью РБК-Украина.
Представитель ГУР сообщил, что псевдореферендум на оккупированных территориях могут организовать уже в начале сентября.
"Какая первая предельная дата? Это все же будет 11 сентября в россии единый день голосования. Именно в этот день могут быть затронуты вопросы проведения "референдумов" или иных мероприятий по присоединению оккупированных территорий к россии или созданию квазигосударственных образований вроде "Херсонская народная республика", или объединение их с Крымом", — пояснил Скибицкий.
По словам эксперта, сейчас над этим вопросом работают политтехнологи российской федерации.
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"Идет активное изучение наших территорий, социальной ситуации и что с ними делать в целом - интегрировать или не интегрировать. Это вопрос дилеммный", - отметил представитель украинской разведки.
Также Скибицкий называет еще одну возможную дату проведения "референдума" — 30 декабря, когда в этом году исполняется 100 лет со дня создания Советского союза.
Напомним, оккупанты начали массовый штурм на многих направлениях, в Генштабе сообщили детали.
Как сообщала Politeka, в офисе президента предупредили о новом районе прорыва оккупантов.
Также Politeka писала, что в российском командовании серьезные перестановки, британская разведка рассекретила подробности.