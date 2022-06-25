Литовский лидер считает, что присутствие НАТО должно стать более "заметным" на фоне угрозы со стороны россии.

Силам НАТО необходимо усилить свое присутствие в странах Балтии, чтобы противостоять угрозе, которую россия представляет из Беларуси. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа в комментарии изданию Politico.

Науседа сказал, что "очень серьезные фундаментальные изменения" в соседней Беларуси делают Литву более уязвимой для быстрого нападения россии и требуют изменения механизмов безопасности в регионе. Литовский лидер сказал, что сегодняшнюю Беларусь он назвал бы "дополнительной провинцией" москвы, добавив, что "российская армия может делать все, что хочет, перебрасывать силы, размещать технику".

Науседа напомнил, что в прошлом стратегия НАТО основывалась на подкреплениях. Относительно небольшие силы были размещены на восточной окраине альянса, и ожидалось, что союзники придут на помощь региону в случае нападения. Но новая реальность, по словам литовского лидера, "не оставляет нам времени на реакцию", потому что российские войска "могут быть легко переброшены в непосредственной близости от нашей границы и времени для подкрепления не будет".

Отметим, что тем временем президент Молдовы Майя Санду заявила, что не обладает информацией о том, что россия якобы планирует атаковать республику в ближайшее время.

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