Начальник ГУР МО Украины генерал-майор Кирилл Буданов рассказал, что Украине вернется к границам, которые были установлены в 1991 году. Других сценариев в государстве даже не рассматривают. Об этом глава разведки рассказал в эфире одного из крупнейших вещателей Великобритании "ITV news".

По словам Буданова, уже с августа ожидаются "определенные события", которые приведут к переломному моменту.

"Начиная с августа произойдут определенные события, которые продемонстрируют всему миру, что начинается переломный момент. Украина вернется к границам 1991 года, и мы не рассматриваем никаких других сценариев. К концу года активные боевые действия снизятся практически до нуля. Мы возобновим контроль над своими территориями уже в обозримом будущем", - рассказал Кирилл Буданов.

Несмотря на высокие потери на востоке, глава ГУР твердо уверен в способности Сил обороны Украины отразить российское вторжение:

"Путин не добьется успеха. Это трагедия, к которой он привел россию и Украину, и она закончится катастрофой для россии. Ничем иным. Украина вернется к своим границам 1991 года, других сценариев не будет, и никаких других сценариев мы не рассматриваем", – подытожил глава военной разведки.

Напомним, "Это первый случай": рф устроила масштабную провокацию в Беларуси, в ГУР предупредили о новом плане кремля.

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