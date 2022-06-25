Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон опасается, что Украина может столкнуться с давлением с целью заключения мирного соглашения с россией, которое не отвечает ее интересам.

Об этом политик заявил журналистам в столице Руанды Кигали, куда он прибыл для участия в саммите Содружества, сообщает Reuters.

"Слишком много стран говорят, что это европейская война, в которой нет необходимости... и поэтому давление будет расти, чтобы побудить - может быть, принудить украинцев к плохому миру", - считает британский премьер. Джонсон также добавил, что последствия того, что президент россии владимир путин сможет добиться своего в Украине, будут опасны для международной безопасности и "долгосрочной экономической катастрофой".

Также Борис Джонсон в радиоэфире BBC заявил, что среди принципиальных вопросов, которые бы он рассматривал как причину своей отставки, могло бы стать поражение в поддержке Украины.

"Если бы мне сказали, что мы должны отказаться от украинского дела, потому что оно становилась слишком сложным, а стоимость поддержки этого народа является слишком большой с точки зрения инфляции, экономического ущерба, я бы признал, что проиграл очень важный спор, и я бы ушел", – сказал политик и в то же время отметил, что пока не видит такой ситуации.

Напомним, рф устроила масштабную провокацию в Беларуси, в ГУР предупредили о новом плане кремля.

Как сообщала Politeka, в офисе президента предупредили о новом районе прорыва оккупантов.

Также Politeka писала, что в российском командовании серьезные перестановки, британская разведка рассекретила подробности.