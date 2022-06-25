Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба высказал поддержку позиции Молдовы после того, как в адрес этой страны прозвучали угрозы из кремля.

"Мы поддерживаем народ и правительство дружественной Молдовы на фоне очередных угроз, которые звучат из Москвы. Угрозы другим государствам — это все, что осталось России после десятилетий провальной политики, основанной на агрессии, принуждении и неуважении. Это лишь свидетельствует о слабости России", – написал Кулеба.

Заявление главы МИД - ответ на скандальное выступление екс-президента рф дмитрия медведева в связи с приобретением Молдовой статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз. По его мнению, «это будет не прямое членство Молдовы в ЕС, а через создание "новой Великой Румынии"».

Он также напомнил, что в непризнанном Приднестровье проживают около 220 тысяч граждан рф. Эту цифру он озвучил как "предупреждение на случай, если начнется серьезная заваруха с поглощением Молдовы Румынией".

Также Медведев вякнул, что Молдова якобы «теряет государственность по украинским лекалам, во главу угла ставится ненависть к россии», и пригрозил Кишиневу «ответом от москвы».

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